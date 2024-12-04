Так, дроны -камикадзе Phoenix Ghost уже несколько раз уплывали в отчетах от Пентагона о переданном Украине оружии и технике.

Однако эти дроны Phoenix Ghost считались почти самым таинственным оружием войны.

Практически никто не знал точно, как смотрятся эти дроны и какие у их свойства.

Издание The War Zone обнародовало некоторую информацию об этих беспилотниках.

Сообщается, что Phoenix Ghost - это не название дрона, а целого семейства беспилотников-камикадзе, а о нескольких образцах беспилотников, а именно Disruptor, Dominator и Atlas.

Disruptor запускают многими способами, максимальный взлетный вес дрона – до 84 кг при запуске пневматическим способом, его можно увеличить на 10 кг.

Заявляется, что этот дрон-камикадзе запускается с транспорта, с двигателем внутреннего сгорания Disruptor может оставаться в воздухе около 4,5 часов и пролететь на максимальное расстояние до 600 км с полезным грузом 22 кг.

Есть также версия с электронным впрыском топлива (EFI), которая увеличивает полет дрона в воздухе до 11,6 часов и расширяет запас хода до 1322 километров.

Внешне дрон похож на Shahed-101.

Dominator также может запускаться двумя способами, что позволяет увеличивать взлетный вес с 93 до 103 кг.

Нахождение в воздухе 4,6 часа, дальность 492 км, при двигателе с EFI - 11,7 часа в воздухе и дальность 1196 км.

Phoenix Ghost Atlas – дрон имеет дальность полета до 120 километров.

Источник: The War Zone.

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