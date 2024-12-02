3 декабря по новому церковному календарю вспоминают святого Иоанна Молчальника, епископа Колонийского.

В народном календаре день называют Ивана Молчальника.

3 декабря (16 декабря по старому стилю) - день памяти святого Иоанна Молчальника.

Праздник 3 декабря по старому стилю - день памяти архиепископа Константинопольского Прокла, преподобного Григория Декаполита.

В народном календаре 3 декабря - праздник Ивана Молчальника. Раньше наши предки верили, какая погода в этот день - такой же будет 3 июня.

Что нельзя делать в церковный праздник 3 декабря?

На Церковный праздник 3 декабря есть ряд запретов.

Что нельзя делать: ругаться, особенно с родными людьми, в ином случае - ссоры будут продолжаться весь год.

Нельзя давать обещания и отказывать в помощи людям и милостыне.

Главным из запретов 3 декабря - нельзя много говорить, молиться лучше не вслух, а "про себя".

3 декабря нельзя отправляться в дальнюю дорогу, пытались дождаться на следующий день.

Не ссорьтесь 3 декабря друг с другом, нужно быть приветливыми и дружескими.

Среди наших предков существовало много примет на 3 декабря:

смотрели, какой день, если утром снег – к вечеру будет тепло.

Если 3 декабря в печке трещат дрова – ждите мороз, а если 3 декабря идет дождь - значит будет лить и на третий день лета.

Читайте также:

Когда День святого Николая в 2024 году: главные традиции и запреты.

Главные причины отступления ВСУ: военный эксперт рассказал, из-за чего не удается держать фронт.

Новый вызов для ВСУ: эксперт рассказал, как российские дроны научились уклоняться от атак.