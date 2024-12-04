Это разъяснение было предоставлено в постановлении от 23 октября 2024 года по делу №380/2838/24.

"Боевая повестка" или мобилизационное распоряжение является официальным документом, обязывающим граждан явиться в определенное время и место для призыва на военную службу в пределах мобилизации .

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета .

Приказ обязателен к выполнению и направлен на обеспечение оперативного пополнения Вооруженных Сил Украины. Однако попытки обжаловать такие повестки через суд не имеют перспективы, ведь Верховный Суд Украины принял, что это невозможно.

Почему повестка не обжалуется

Согласно позиции Верховного Суда Украины, повестка является лишь средством оповещения об исполнении воинского долга и не может быть предметом обжалования в суде. Это разъяснение было предоставлено в постановлении от 23 октября 2024 года по делу №380/2838/24.

Судебная практика: попытки обжаловать повестки

Один из исков подал иск с просьбой признать действия Территориального центра комплектования (ТЦК) по составлению и вручению повестки незаконными. Он сообщил, что документ содержал нарушение: нарушение подписи начальника ТЦК, не указанную дату вызова и цель прибытия. Такие нарушения, по мнению вызова, привели к тяжелым последствиям, в частности к открытию уголовного производства по ст. 336 УК Украины.

Однако Окружной административный суд отказал в открытом производстве, а апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Решения Верховного Суда: ключевые аргументы

Верховный Суд разъяснил, что изготовление и вручение повестки не входит в действие субъекта властных полномочий, которые могут быть обжалованы в административном порядке. По делу №380/2838/24 было установлено, что обязанность граждан явиться в ТЦК определена не повесткой, а положениями Закона Украины №2232-XII. Следовательно, даже по условиям ошибок в оформленном документе нет основания для административного производства.

Суд наградил:

Повестка является лишь средством извещения, а не актом субъекта властных полномочий.

Несогласие с действиями ТЦК по вручению повестки не может быть предметом административного разбирательства.

Нарушения процедуры вручения повестки рассматриваются в рамках уголовного производства.

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