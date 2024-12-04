Его подразделение находилось под постоянными обстрелами, однако не имело средств защиты или достаточного обеспечения для противостояния врагу.

Боец оставил базовый лагерь на передовом из-за повреждения оружия для защиты от обстрелов.

Об этом стало известно из приговора Березнеговатского районного суда Николаевской области.

Обстоятельства дела

Стрелец пулеметного взвода служил на передовой в Николаевской области. Его подразделение находилось под постоянными обстрелами, однако не имело средств защиты или достаточного обеспечения для противостояния врагу. Мужчина оставил часть и поехал домой. Впоследствии боец ​​вернулся назад, где стал на учет в ТЦК.

Через два месяца мужчина вернулся в ряды ВСУ, однако вскоре был демобилизован, достигнув 60-летнего возраста.

Решение суда

Суд учел, что обвиняемый ранее не имел судимостей, был участником боевых действий и добровольно вернулся в службу. Однако ему все же назначили наказание – два года лишения свободы.

Военный имеет право подать апелляцию на это решение.

Также Politeka писала о том, что военнослужащий ВСУ объяснил, почему российские оккупационные войска ждут ухудшения погоды и как это повлияет на ситуацию на фронте.

По словам военнослужащего, перехват разговоров противника свидетельствует о том, что российские оккупационные войска ждут ухудшения погоды (осадков, тумана, ветра), когда наши БПЛА плохо работают и врага труднее заметить с воздуха.