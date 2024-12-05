В Кривом Роге 37-летний мужчина вместе с мамой более 15 часов провел в своем автомобиле, чтобы избежать ареста и не попасть в ТЦК .

Как сообщает патрульная полиция Кривого Рога, инцидент произошел 28 ноября, когда правоохранители остановили водителя Chevrolet за нарушение правил дорожного движения. Мужчина припарковался в неположенном месте, и в ходе проверки выяснилось, что он находится в розыске ТЦК.

Полиция попросила водителя уехать в ТЦК для уточнения его данных, но мужчина отказался выполнять требование. Он закрылся в автомобиле вместе со своей матерью и провел в нем всю ночь, находясь на обочине проспекта.

"Я не был пьян и ни под чем другим тоже не находился. И ничего я не нарушал. И улик у них нет. Это беспредел. Из нашей страны сделали что-то невероятно безбожное", – заявил водитель Chevrolet.

По его словам, утром на место приезжали работники ТЦК, однако, пообщавшись с правоохранителями - уехали. Водитель Chevrolet так и не рассказал, обновил ли он свои данные в ТЦК, но настаивал на том, что ни административное, ни уголовное дело против него из-за этого не возбуждалось. Когда мужчина покинул место происшествия, не сообщалось, но журналисты отмечали, что он сделал это после общения с представителями ТЦК.

Представители патрульной полиции отметили, что для задержания мужчины не применяли силу или специальные средства. В него также приезжал адвокат.

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