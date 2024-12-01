Експерт впевнений, що оповіщення продовжуватимуть проводити на блокпостах, а також під час перевірок на вулицях і в громадських місцях.

Останнім часом представники ТЦК роблять рейди на вулицях і в закладах, що викликало безліч запитань у громадян і одне з найпоширеніших: чи мають право співробітники військкоматів заходити в приватні будинки без дозволу власника для проведення оповіщення.

Відповідь дав військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі для ТСН.ua.

За його словами, для проникнення в житло необхідно мати судовий дозвіл або дотримуватись законних підстав, що стосуються діяльності правоохоронців.

«Згідно з українським законодавством, чітко визначені умови, за яких представники правоохоронних органів можуть звернутися до приватних осіб. Я думаю, що в цьому серйозних зрушень не буде», - зазначає він.

Експерт впевнений, що оповіщення продовжуватимуть проводити на блокпостах, а також під час перевірок на вулицях і в громадських місцях.

«Згідно із законодавством, немає чітко визначених місць для проведення оповіщення. Однак для для проникнення у житло повинні бути відповідні підстави, санкції судів. Я не думаю, що в цьому питанні буде хаос», — підкреслив він.

Селезньов також каже, що, незважаючи на мобілізаційний потенціал у близько 5 мільйонів осіб, одночасно призвати велику кількість громадян неможливо. Навчальні центри не можуть фізично прийняти стільки людей, а також є серйозні проблеми із забезпеченням їх необхідною технікою та спорядженням.

«За відкритими джерелами мобілізаційний потенціал України становить приблизно 5 мільйонів громадян. Ми повинні розуміти, що призвати півмільйона, кожного десятого, за допомогою заходів щодо відновлення реально, але наші навчальні центри не в змозі прийняти таку кількість мобілізованих. Немає місця для їх розміщення та підготовки. Також виникає питання: чи є для цієї кількості мобілізованої техніки, озброєння, уніформа? Звичайно, ні. Проте певна динаміка все ж може мати місце», — пояснює експерт.

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