Со 2 по 8 декабря в Украине будет сухая погода с возможными снеговыми осадками и туманами, а температура будет колебаться от -6°C ночью до +12°C днем.

Со 2 по 8 декабря в Украине будет сухая погода под влиянием антициклона, однако во второй половине недели пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега .

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал о деталях прогноза.

Погода в Украине со 2 по 8 декабря

В понедельник, 2 декабря , по всей территории Украины осадков не будет, однако местами появятся туманы и изморозь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температур ночью будет колебаться от 0 до -5°C, днем ​​— от 0 до +5°C, а на юге и в Карпатах столбики термометров поднимутся до +7°C.

Во вторник, 3 декабря , без осадков, лишь местами возможности туманы. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с, в Карпатах и ​​Закарпатье переменный. Ночная температура будет от 0 до -5°C, днем ​​от 0 до +5°C, а в Крыму, Одессе и Прикарпатье - около +8°C.

В среду, 4 декабря , по всей Украине ожидается сухая погода. Ветер переменный, 3-8 м/с. Температура ночью снизится до -1…-6°C, днем ​​от -1 до +4°C, на юге - до +8°C.

В четверг, 5 декабря , сохранится антициклональная погода без осадков, за исключением небольшого снега на западе страны. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. 4°C, а на юге - до +7°C.

В пятницу, 6 декабря , малоподвижный фронт принесет небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, туманов и туманов. В юго-восточных регионах осадков не будет. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от -3 до +2°C, днем ​​от -1 до +4°C, а в Крыму и Приазовье - до +8°C.

В субботу, 7 декабря , в северных, центральных, восточных и частично западных областях - небольшие осадки, местами дождь, 5-10 м/с, в западных областях порывистый. °C, днем ​​от -1 до +4°C, а к югу - до +7°C.

В воскресенье, 8 декабря , на западе ожидается мокрый снег и дождь, а в других областях - без существенных осадков. Местами будут туманы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от -3 до +2°C, днем ​​от +2 до +7°C, а к югу - до +12°C.

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