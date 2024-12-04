Астролог назвала год, когда, по ее прогнозам, закончится война в Украине.

Тарологиня считает, что война в Украине закончится уже совсем скоро, назван решающий год.

Тарологиня, астролог Відаюча Ма сделала свой прогноз и рассказала, закончится ли война в Украине в 2025 году.

По словам астролога, карты Таро говорят, что есть возможность окончания войны в следующем году, об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Мой мир".

Астролога спросили о том, закончится ли война 2025 года назад, она сделала расписание карт Таро и сообщила, что есть такая вероятность.

"Ну все. Первая карта – это окончание войны. Карта "смерть" – это не плохо, это окончание войны и это неплохая карта, кстати", – считает астрологиня Відаюча Ма, сделав расписание Таро.

К слову, таролог Ма Ирина назвала событие, после которого может закончиться война в Украине.

По ее словам, война на Украине может закончиться договоренностями.

Кроме того, таролог прогнозирует, что Путин готов договариваться, однако ищет выгоду для себя.

Таролог Ирина отметила, что стимулировать Путина к переговорам смогут победить украинские защитники на фронте.

Мольфарко, победительница "Битвы экстрасенсов" Елена Стеценко сделала свой прогноз, когда закончится война в Украине.

Она считает, что в 2025 году может окончиться война России против Украины.

Также мольфарка предусмотрела, что 2025 год будет намного лучше, чем 2024 и отметила, что произойдут изменения на политической и военной арене.

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