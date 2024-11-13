Відома мольфарка та таролог назвали рік, а також як і коли закінчиться війна в Україні.

Прогноз щодо закінчення війни в Україні зробили мольфарка та таролог.

Таролог Ма Ірина назвала подію, після якої може закінчитись війна в Україні.

За її словами, війна в Україні може закінчитися домовленостями.

Крім того, таролог прогнозує, що Путін готовий домовлятися, проте шукає вигоду для себе.

Таролог Ірина зазначила, що стимулювати Путіна до переговорів матимуть змогу перемоги українські захисники на фронті.

Мольфарка, переможниця "Битви екстрасенсів" Олена Стеценко зробила свій прогноз, коли закінчиться війна в Україні.

Вона вважає, що 2025 року може закінчитися війна Росії проти України.

Також мольфарка передбачила, що 2025 рік буде набагато кращим, ніж 2024 і зазначила, що відбудуться зміни на політичній та військовій арені.

"Тобто очікуємо змін, мирних переговорів та закінчення війни. Він однозначно буде кращим, ніж 2024", - вважає мольфарка.

Мольфарка Олена також зазначила, що 2025 рік буде роком сили та можливостей.

"У новому році ми також чекаємо на перемогу на фронті та перемогу України. Це все може бути у 2025 році", – резюмувала мольфарка.

До слова, за словами астролога та хіроманта Володимира Бадіяна, ситуація на фронтах російсько-української війни буде стабільною протягом усього року, повітряних ударів по території України стане значно менше, проте війна у 2024 році не закінчиться.

"Якщо і може закінчитися війна, то десь до березня 2025 року тоді можуть бути переговори", - прогнозує Володимир Бадіян.

Джерело: tsn.ua.

Останні новини України:

Військовий експерт розповів, яке стратегічне завдання поставили перед російськими військами.

Головні причини відступу ЗСУ: військовий експерт розповів, через що не вдається тримати фронт.

Новий виклик для ЗСУ: експерт розповів, як російські дрони навчилися ухилятися від атак.