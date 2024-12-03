Артист вернулся из Литвы в Украину почти с первых дней полномасштабной войны, развязавшей россия.
Известие о гибели Артема Ковбасинского сообщили на Facebook-странице Клайпедского государственного музыкального театра.
Коллеги артиста сообщили, что Артём считал обязанностью защищать родную землю от врага.
Артем часто говорил, что если останется жить в Литве – потеряет достоинство и человечность.
Погибший защитник сказал, что должен вернуться домой, чтобы защищать Украину.
Артём Ковбасинский с 2019 года учился в профессиональной школе танцев, получил диплом хореографа в Академии танца Сержа Лифаря в Киеве. Он работал в балетной труппе, а затем переехал в Литву.
Узнав о войне в Украине, Артем решил вернуться, чтобы защитить Родину.
У Артема не было военной подготовки, поэтому учился стрельбе в Литве, он нашел людей, которые помогли ему купить ему военную форму, снаряжение и аптечки.
После учебы Артем отправился на фронт, где, к сожалению, погиб.
"Благодарим коллегу за защиту Родины. Не были знакомы и несказанно больно осознавать цену свободы каждый день. На щите",
"Светлая и вечная память Герою!",
"светлая память защитнику Украины",
"Вечная слава герою!", - пишут слова соболезнования пользователи сети в комментариях.
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