Он рассказал, что в феврале его направили на боевое задание, но из-за проблем со спиной и колынами его вернули обратно.

В Староконстантине Хмельницкой области суд рассмотрел дело военного , отказавшегося выполнить приказ командира о переводе в другую воинскую часть.

Об этом говорится в обнародованном приговоре суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Муж утверждал, что у него есть проблемы со здоровьем, однако результаты медицинской комиссии подтвердили его пригодность к службе.

Как говорится в материалах дела, мужчина из Староконстантинова, мобилизованный в марте 2022 года, проходил военную службу. В августе 2023 года он отказался выполнить приказ командира о переводе в другую часть, сославшись на угнетение здоровья. В результате против него было возбуждено уголовное производство по неповиновению.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину, но просил учесть обстоятельства. Он рассказал, что в феврале его направили на боевое задание, но из-за проблем со спиной и колынами его вернули обратно.

Судья Староконстантиновского районного суда, рассматривая дело, учел заключение военно-врачебной комиссии, которая в июле 2023 года признала солдата годным к службе. По мнению судьи, обвиняемый не предоставил достаточно доказательств, чтобы подтвердить серьезность своего состояния здоровья.

В итоге суд признал мужчину виновным в неподчинении приказу и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Последние новости Украины:

Угроза оккупации Покровска и тактическое отступление: военный эксперт рассказал, что происходит на юге Донецкой области.

Украинский ученый помог рф усовершенствовать устройства для ударов по мирным городам: подробности вопиющего инцидента.

Военный эксперт рассказал, какую позицию заняли США по вступлению КНДР в войну.