Муж предложил помощь за 25 тысяч долларов, обещая найти решение, чтобы не идти на военную службу.

В Одессе мужчина требовал у военнослужащего 25 тысяч долларов, обещая "помочь" оформить непригодность к службе после травм.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и Национальной полиции 3 декабря.

Он заявил, что имеет связки в медицинской комиссии и может повлиять на решение. В случае же отказа он угрожал, что военному проблемами.

Как установили следователи, 34-летний одессит узнал о военном, который должен был пройти медкомиссию для определения пригодности к службе. Муж предложил помощь за 25 тысяч долларов, обещая найти решение, чтобы не идти на военную службу. Если он откажется и захочет пройти комиссию самостоятельно, злоумышленник угрожал ему проблемами получения некоторых документов.

Преступник был задержан во время встречи с военным, когда он получил деньги. Ему сообщили о подозрении в полученных неправомерных выгодах. В настоящее время мужчина находится под стражей и может выйти под залог в размере 1 млн грн. Если суд признает его виновным, он может получить до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

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