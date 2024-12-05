В Харькове 16- и 17-летние ребята подожгли два здания, в которых располагаются ТЦК и СП, по заказу российских агентов через мессенджер Telegram.

Об этом в Фейсбуке рассказал руководитель следственного отдела полиции Сергей Болвинов. В сообщении отмечено, что инцидент был зафиксирован 2 декабря.

Как информируют правоохранители, преступники получили задание от россиян, которым обещали заплатить тысячу долларов США за поджог. Ребята, воспользовавшись бутылками с бензином, отправились на "задание". процесс на камеру для последующего подтверждения выполнения задания.

В течение одной недели им удалось поджечь два здания ТЦК. Первый поджог произошел через окно, второй через дверь. Однако план преступников не был столь удачным, как они ожидали. Камеры наблюдения на месте происшествия зафиксировали их лица, что позволило полиции быстро установить личность.

Поняв, что их разоблачили, подростки пытались скрыться от правосудия и уехали в Одессу. Однако их быстро задержали. По словам представителей областной прокуратуры, обоих ребят будут судить в Киевском райсуде Харькова. Им грозит лишение свободы сроком до 15 лет, или даже пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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