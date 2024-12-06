Церковный праздник 7 декабря по новому календарю, в этот день вспоминают святого Амвросия Медиоланского.

7 декабря по новому церковному календарю вспоминают святого Амвросия Медиоланского.

В народном календаре 7 декабря - Абросимов день.

7 декабря (20 декабря по старому стилю) - день памяти святого Амвросия Медиоланского, он был епископом, праведником и христианским писателем.

Праздник 7 декабря по старому церковному календарю - день святой Екатерины Александрийской.

Амвросий Медиоланский издавна считался покровителем учителей, проповедников и певчих.

Святому молились в разных домашних и бытовых нуждах, он имел дар исцелять людей - молитвы святому помогают больным, а также детям.

7 декабря было принято начинать подготовку к Рождеству - наши предки старались проводить вечер в кругу семьи.

Подготовку к Рождеству начинали с того, что женщины убирали в доме, а мужчины заготавливали мясо на праздничный стол.

Запреты на церковный праздник 7 декабря:

Заниматься тяжелым трудом и стирать, нельзя, но можно наводить порядок в доме, например, стирать занавески, заниматься заготовкой продуктов к празднику.

На Амвросия не нужно устраивать громкие гуляния - можно навлечь на себя болезни и несчастья.

Раньше старались не покупать 7 декабря новые вещи, особенно дорогие, потому что наши предки верили, что они быстро поломаются и не доставят радость.

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