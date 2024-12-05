Если вы ищете интересную идею, что приготовить из тыквы, то такой чизкейк по рецепту звезды "Мастер Шеф" Лизы Глинской – отличный вариант.

Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить нежный и супервкусный тыквенный чизкейк.

Для основы чизкейка "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет:

шоколадные крекеры или песочное печенье – 150 г

сливочное масло (растопленное) – 70 г

Для сырно-тыквенной массы:

сыр сливочный – 600 г (или 300 г сливочного сыра + 300 г творога от 9% жирности)

сливки жирностью от 30% – 100 г

тыквенное пюре – 300 г

сахар – 150 г

крахмал кукурузный – 30 г

яйца – 5 шт.

цедра одного апельсина

Чтобы приготовить тыквенное пюре, очищенную и нарезанную небольшими кусочками тыкву "Мастер Шеф" Елизавета Глинская складывает в кастрюлю, добавляет немного воды и проваривает на среднем огне до мягкости (минут 15), а затем перебивает до однородности.

Для основы чизкейка смешиваем печенье, измельченное в крошку, и растопленное масло. Выкладываем в форму для запекания, застеленную пергаментом, формируя дно и бортики. Выпекаем основу чизкейка в разогретой до 170 градусов духовке в течение 6-7 минут (с конвекцией).

Тем временем сыр вместе с тыквенным пюре, сливками, сахаром и цедрой перебиваем погружным блендером до однородности. Добавляем крахмал и снова взбиваем. В конце добавляем яйца и снова хорошо перемешиваем.

Сырную массу выкладываем в основу чизкейка. На низ духовки ставим миску с кипятком и отправляем чизкейк в разогретую до 100 градусов духовку на 2,5 часа. После этого "Мастер Шеф" Елизавета Глинская выключает духовку, открывает дверцу, но оставляет чизкейк остывать внутри на 5 часов.

Для декора чизкейка "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использовала 50 г грецких орехов в карамели.

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