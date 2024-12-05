Творожный штоллен готовится без дрожжей, гораздо быстрее и проще обычного, а получается очень вкусным, особенно по рецепту звезды "Мастер Шеф" Лизы Глинской.

Известная украинская кондитерка Елизавета Глинская, которая была победительницей и судьей "Мастер Шеф", поделилась рецептом вкуснейших творожных штолленов к Рождеству.

Чтобы приготовить три больших творожных штоллена, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

сливочное масло – 200 г

сахар – 150 г

творог 5-9% - 200 г

яйца – 2 шт.

цедра одного лимона и одного апельсина

разрыхлитель - 10 г

мука пшеничная – 500 г

изюм (лучше брать светлый) – 250 г

сушеная черника или другие сухофрукты – 200 г

ром черный – 150 г

Кроме того, для смазки и посыпки готовых творожных штолленов "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использует примерно 200 г сливочного масла и 200 г сахарной пудры.

Изюм и сушеную чернику "Мастер Шеф" Елизавета Глинская для дезинфекции заливает кипятком, а через минуту сливает его и промывает сухофрукты холодной водой. После этого заливаем ромом и минимум на ночь оставляем в холодильнике.

Чтобы приготовить творожное тесто для штолленов, сначала сбиваем мягкое сливочное масло с лимонной и апельсиновой цедрой. Всыпаем сахар и перемешиваем. Следом добавляем творог, яйца и снова перемешиваем. В конце добавляем муку с разрыхлителем и перемешиваем тесто до однородности.

Замоченные сухофрукты "Мастер Шеф" Елизавета Глинская отбрасывает на сито, чтобы с них стекла лишняя жидкость. Добавляем сухофрукты в тесто и перемешиваем.

Готовое тесто делим на три части и формируем штоллены. Выкладываем штоллены на противень, застеленный пергаментом, и выпекаем в разогретой до 175-180 градусов духовке в течение примерно 40 минут.

Пока штоллены еще горячие, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смазывает их со всех сторон растопленным сливочным маслом и посыпает сахарной пудрой.

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