Самборский горрайонный суд Львовщины вынес решение о работнике ТЦК , который превысил свои полномочия во время сопровождения военнообязанного.

Как пишет zaxid.net со ссылкой на материалы дела, суд признал солдата Максима П., водителя роты охраны ТЦК, виновным в применении силы к мужчине, которого силой пытался доставить в военкомат. В результате суд назначил наказание в виде штрафа в сумме 17 тысяч гривен.

Инцидент произошел 7 сентября 2024 года, когда военнообязанный, не желая проходить военно-врачебную комиссию, схватился за забор и начал выкрикивать просьбы о помощи. В этот момент солдат Максим П. применил физическую силу и психологическое давление, пытаясь доставить мужчину в ТЦК. В то же время работник ТЦК не признавал свою вину, утверждая, что не применял силы, а только удерживал военнообязанного за руку.

Насчет Максима П. составили протокол об админправонарушениях по ч.2 ст.172-14 КУоАП (превышение военным властей или служебных полномочий).

Рассмотрев все доказательства, включая видеоматериалы с места происшествия, судья Татьяна Кущ пришла к выводу о превышении служебных полномочий и приняла решение о штрафе в размере 17 тысяч гривен. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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