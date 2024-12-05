Маньківський районний суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу України та засудив до 3 років позбавлення волі.

За даними судових матеріалів, чоловік, будучи придатним до мобілізації, відмовився від проходження військової служби. Під час судового засідання він зізнався у своєму вчинку та розповів деталі того, як все сталося. За словами підсудного, його затримали на вулиці працівники територіального центру комплектування, вручили повістку і направили проходити медогляд.

Однак, чоловік не з’явився на огляд вчасно — спочатку він пропустив кількох лікарів, а потім взагалі не з'явився на наступний день. Пізніше, після зупинки поліцейськими, йому знову видали повістку на 9 серпня 2024 року, але він не з’явився на призов.

Чоловік пояснив свою відмову від служби страхом перед обставинами, які склалися в його житті, хоча подробиць так і не розкрив: "на повістку не прийшов, бо злякався через певні обставини".

Суддя, розглянувши всі обставини справи, визнав чоловіка винним в ухиленні від військової служби і присудив йому 3 роки позбавлення волі.

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