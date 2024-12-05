Маньковский районный суд признал его виновным в уклонении от мобилизации по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.

По данным судебных материалов, мужчина, являясь пригодным к мобилизации, отказался от прохождения военной службы. Во время судебного заседания он признался в своем поступке и рассказал детали о том, как все произошло. По словам подсудимого, его задержали на улице работники территориального центра комплектования, вручили повестку и направили проходить медосмотр.

Однако мужчина не явился на осмотр вовремя — сначала он пропустил нескольких врачей, а потом вообще не явился на следующий день. Позже, после остановки полицейскими, ему снова выдали повестку на 9 августа 2024 года, но он не явился на призыв.

Мужчина объяснил свой отказ от службы страхом перед сложившимися в его жизни обстоятельствами, хотя подробностей так и не раскрыл: "на повестку не пришел, потому что испугался из-за определенных обстоятельств".

Судья, рассмотрев все обстоятельства дела, признал мужчину виновным в уклонении от военной службы и присудил ему 3 года лишения свободы.

Ранее Politeka также писала о том, что в Украину "Укрпочта" уже отправила более 20 тысяч сообщений военнообязанным, однако существуют случаи, когда повестка может не дойти до адресата.

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