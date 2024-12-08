В случае смерти льготника, которому начислялись льготы в наличной форме, члены его семьи имеют право получить невыплаченные средства.

Украинцы, сталкивающиеся с трудностями в оплате коммунальных услуг, могут получить государственную помощь в виде субсидий или льгот.

О том, как украинцы могут получить невыплаченную льготу или субсидию, рассказали в Пенсионном фонде Украины .

Кто имеет право на получение невыплаченных средств?

В случае смерти получателя жилищной субсидии в денежной форме, ее стоимость может быть передана другому лицу, указанному в справке о зарегистрированных в жилом месте. Также право на получение выплаты имеет:

опекун или попечитель ребенка до 18 лет;

опекун лица, официально признанного недееспособным.

Выплата производится за весь месяц, в котором произошла смерть получателя.

Чтобы получить средства, члены домохозяйства, на которых была рассчитана субсидия или льгота, должны подать заявление в Пенсионный фонд Украины в течение трех месяцев после смерти получателя.

В случае смерти льготника, которому начислялись льготы в наличной форме, члены его семьи имеют право получить невыплаченные средства. Заявление следует подать до конца бюджетного периода.

Необходимые документы для получения выплат

Законодательство Украины не позволяет передавать невыплаченные субсидии или льготы по наследству. Поэтому для получения средств следует немедленно обратиться в Пенсионный фонд со следующими документами:

реквизиты банковского счета заявителя;

копия свидетельства о смерти получателя выплат.

Родственники должны соблюдать установленные сроки подачи заявки, в случае пропуска сроков получить выплаты будет невозможно. Правильное оформление документов является залогом успешного получения причитающихся средств.

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