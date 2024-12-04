Щоб оформити пільгу, необхідно подати заяву та підтвердження про наявність пічного опалення у будинку.

Громадяни, які опалюють свої оселі використанням твердого палива, можуть отримати житлову субсидію та пільгу на закупівлю твердого й пічного палива відповідно до законодавства України.

Про це інформує Пенсійний фонд України.

Хто має право на пільгу на тверде паливо?

Таку допомогу можуть отримати громадяни, які мають право на житлову субсидію або пільгу на комунальні послуги. Це стосується осіб з малим доходом, які не можуть самостійно оплачувати опалення.

На пільгу можуть розраховувати певні категорії громадян, зокрема:

ветерани війни;

постраждалі від Чорнобильської катастрофи;

багатодітні сім'ї та інші.

Для отримання субсидії необхідно подати заяву та декларацію. Щоб оформити пільгу, необхідно подати заяву та підтвердження про наявність пічного опалення у будинку.

Зверніть увагу! Пільга та житлова субсидія на тверде й пічне паливо надається один раз на рік за особистим зверненням.

Додаткова підтримка на тверде паливо

Домогосподарства, які отримують субсидії чи пільгу на тверде паливо, можуть отримати додаткову фінансову підтримку вже другий рік поспіль.

Ця допомога виплачується раз на опалювальний сезон і фінансується за рахунок міжнародних партнерів або державного бюджету.

Як нараховується додаткова підтримка, якщо вже призначена субсидія?

Якщо домогосподарству вже призначено пільгу або субсидію на тверде паливо у 2024 році, додаткову підтримку нараховують автоматично на основі інформації Пенсійного фонду України.

Ті домогосподарства, які ще не звернулися за субсидією чи пільгою на паливо, можуть зробити це до початку 2025 року.

Важливо! Після призначення субсидії чи пільги підтримку буде надано автоматично.

Останні новини України:

Нагадаємо, експерти розповіли, скільки годин взимку не буде світла

Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення

Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ