На юге температура днем ​​до +12...+14 градусов, а ночью опустится до +6...+8 градусов.

В начале следующей недели в Украине резко потеплеет и температура воздуха поднимется из минусовых значений до значительных плюсов.

Такой прогноз дали в Укргидрометцентре.

Синоптики утверждают, что в понедельник, 9 декабря, и вторник, 10 декабря, придет потепление, однако погода будет дождливой. В некоторых регионах возможен снег.

9 декабря температура в северных, центральных и восточных областях поднимется до +5...+7 градусов в день, а ночью будет +4...+5 градусов. В течение дня ожидается дождь. Западная часть страны будет переживать более холодную погоду с температурой днем ​​+3...+4 градуса, а ночью до +4. Ожидается мокрый снег. На юге температура днем ​​до +12...+14 градусов, а ночью опустится до +6...+8 градусов.

10 декабря погода останется похожей — теплый день без минусовых температур, однако дожди и мокрый снег будут продолжаться.

Также Politeka также писала о том, как снег повлияет на ситуацию на фронте.

По словам военного эксперта, все дело в том, что сейчас боевые действия ведутся в основном небольшими группами пехоты.

"На определенных направлениях, где противник сосредотачивает большое количество людей, несмотря то снег, то ли болото, они пытаются идти вперед. Техника используется ограниченно. Единственное, что стало таким более возможным - исчезли маскирующие факторы, и лучше можно разглядеть, где противник продвигается , или где мы продвигаемся – это игра, в которую играют двое", – заявил Сергей Грабский.

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