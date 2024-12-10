Украинцы, подавшие заявления до 1 декабря, получают помощь на весь отопительный период.

Жители Украины, которые не могут самостоятельно платить счета за жилищно-коммунальные услуги, имеют право на оформление субсидии .

В Пенсионном фонде Украины объяснили , почему некоторые граждане получают пониженную субсидию.

Почему размер субсидии может быть меньше

Расчет субсидии индивидуален для каждого домохозяйства. Основными факторами являются уровень доходов семьи и расходы по оплате коммунальных услуг. Наибольшими затратами являются расходы на отопление. В то же время существует еще один важный нюанс.

С 1 октября начался период подачи заявлением на субсидии на отопительный сезон. Украинцы, подавшие заявления до 1 декабря, получают помощь на весь отопительный период. Те же, кто обратится позже, не могут рассчитывать на полную субсидию.

Если заявление подано в декабре или позже, субсидия начисляется только с месяца обращения. Это означает, что компенсация за предыдущий месяц отопительного сезона не будет учтена, а часть средств будет потеряна.

Как подать заявку на субсидию

Оформить субсидию можно несколькими способами:

Онлайн : через вебпортал Пенсионного фонда Украины.

Почтой : отправив документы в местное отделение Пенсионного фонда.

Лично : посетив отделение Пенсионного фонда по месту жительства.

Перед подачей заявки важно убедиться, что нет задолженностей за коммунальные услуги. Если долги есть, их нужно погасить или заключить договор о реструктуризации.

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