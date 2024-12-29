В ходе судебного заседания мужчина объяснил, что сначала получил одну повестку, но мобилизация не состоялась.

В городе Червоноград Львовской области мужчину признали виновным в уклонении от призыва за мобилизацию .

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Что произошло

Согласно материалам дела, опубликованным в Едином государственном реестре судебных решений, в сентябре 2023 года мужчина успешно прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к службе. После этого он получил боевую повестку, но вместо того, чтобы явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК), не исполнил свои обязанности.

В ходе судебного заседания мужчина объяснил, что сначала получил одну повестку, но мобилизация не состоялась. Впоследствии ему вручили еще одно с требованием явиться в ТЦК на следующий день. Он утверждал, что прибыл в центр, однако там его якобы не попросили вернуться домой и ждать дальнейших указаний. По его словам, обещали ему позвонить по телефону и назначить новую дату, но ни звонка, ни новой повестки он так и не получил.

Свидетельство

На суде выступила мать обвиняемого, подтвердившая факт получения сыном повестки. Она также отметила, что с 2010 года мужчина страдает алкоголизмом, что могло повлиять на его действия.

Приговор суда

Рассмотрев все обстоятельства, суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины – уклонение от военной службы во время мобилизации. Суд постановил назначить наказание в течение трех лет лишения свободы.

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