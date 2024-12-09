Командир отметил, что из-за высокой загруженности не смог надлежаще отреагировать на нарушения и не согласился с обвинением.

Во Львовской области подполковник одной из воинских частей проявил небрежность в исполнении своих обязанностей, позволив начислить премию пьяному подчиненному.

Эти конкретные сведения стали известны по приговору суда, опубликованному в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в июне 2023 года, когда старший лейтенант явился на службу в состоянии алкогольного опьянения. Подполковник был осведомлен об этом факте, но не применил к нему дисциплинарных мер, а также безосновательно насчитал 17 тысяч гривен премии.

На суде командир отметил, что из-за высокой загруженности не смог надлежаще отреагировать на нарушения и не согласился с обвинением.

После рассмотрения дела суд признал подполковника виновным в халатном исполнении служебных обязательств и наложил штраф в размере 17 тысяч гривен. Решение суда может быть обжаловано.

Также Politeka писала о командире воинской части, который может сесть в тюрьму. В Днепропетровской области разоблачен командир воинской части, который вместо исполнения своих служебных обязанностей заставлял подчиненных строить для него коттеджи.

По данным следствия, подполковник в течение 2022-2024 годов привлекал военнослужащих для строительства двухэтажных коттеджей, включая обустройство прилегающей территории.

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