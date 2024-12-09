Он получил 1500 долларов за влияние на сотрудников МСЭК по продолжению группы инвалидности.

Львовский онколог был осужден за получение взятки для продолжения группы инвалидности.

Об этом говорится в приговоре, обнародованном в судебном реестре.

Железнодорожный районный суд Львова вынес приговор врачу-онкологу Игорю Бекару за коррупционные действия. Он получил 1500 долларов за влияние на сотрудников МСЭК по продолжению группы инвалидности. Суд назначил ему штраф в размере 68 тысяч гривен.

Согласно приговору, присужденному в судебном реестре в декабре 2024 года, врач-онколог 5-й городской клинической поликлиники Львова Игорь Бекар 15 июля получил взятку на сумму 1500 долларов США за влияние на работников Межрайонной специализированной онкологической МСЭК №1 для продолжения третьей группы инвалидности для пациентов.

После получения денег Бекара задержали и было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 2 ст. 369-2 УК (злоупотребление влиянием). В суде врач признал свою вину.

Судья Иванна Иванюк рассматривала все материалы дела и признала обвиняемого виновным, назначив штраф в размере 68 тысяч. грн. 1500 долларов, полученных в качестве взятки, должны быть возвращены СБУ. Приговор может быть оспорен.

Также Politeka писала о том, что в Киеве стражи порядка задержали заведующую лабораторией контроля качества и безопасности продукции во время получения взятки.

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