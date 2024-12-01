Затримання підозрюваної відбулося під час отримання нею неправомірної вигоди.

У Києві правоохоронці затримали завідувачку лабораторії контролю якості та безпеки продукції під час отримання хабара.

Про це повідомила пресслужба поліції столиці.

Жінка вимагала від приватного підприємця майже 250 тисяч гривень за прискорене оформлення експертного висновку про якість дезінфекційного засобу, що було необхідним для подальшого продажу товару.

Затримання підозрюваної відбулося під час отримання нею неправомірної вигоди. Завідувачці лабораторії загрожує покарання до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Також Politeka писала про те, що одеська лікарка допомагала ухилянтам, використовуючи дітей як прикриття. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у четвер, 21 листопада.

Завідувачка дитячого відділення лікарні в Чорноморську пропонувала батькам за гроші організувати фіктивну госпіталізацію малолітніх дітей та оформити документи, які дозволили б батькові уникнути мобілізації. Він міг перебувати в лікарні разом з дитиною, а це дозволяло уникнути виклику до ТЦК.

За повідомленням Головного управління Національної поліції Одеської області, лікарка за 500 доларів пообіцяла організувати лікування двох дітей і створити додаткові документи для батька. Згодом сума хабаря зменшилася до 400 доларів.

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