Подполковник, офицер ВВС США Джахара Матисек с позывным "Фрэнки" считает, что война в Украине будет продолжаться еще долго.

Офицер ответил на вопрос, насколько мир близок к завершению войны в Украине, если новоизбранный президент США Трамп не будет вмешиваться.

"Я вижу, что это продлится еще три года", - поделился мнением Матисек.

Также Матисек считает, что Россия не применит ядерное оружие в ближайшее время.

"Россияне могут говорить, они могут бряцать саблями об этом сколько угодно, но в конечном итоге это на самом деле нанесет больше вреда российской военной машине. Это нанесет им еще больший ущерб, это сделает их еще более изолированными", - сообщил офицер ВВС США Джахара Матисек.

По словам подполковника, одним из очень важных изменений, которые Путин внес в ядерную доктрину, является то, что теперь любая атака на Беларусь будет считаться нападением на Россию.

Источник: "Радио Свобода" .

Эксперты считают, что окончание войны в Украине в 2024 году ожидать не стоит, поэтому боевые действия будут продолжаться и в 2025 году.

Военные аналитики допускают и вероятное новое контрнаступление ВСУ, политические события, которые смогут повлиять на войну в Украине.

Также речь идет о возможных переговорах с Россией.

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