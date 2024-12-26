Стоимость этого овоща в Украине выросла на 16%, достигнув уровня до 35 гривен за килограмм, что по сравнению с прошлой неделей является значительным повышением.

В Украине за последнюю неделю стремительно подорожала белокочанная капуста – один из основных ингредиентов традиционного борща.

Согласно данным аналитиков EastFruit, цена на этот овощ выросла на 16%, достигнув уровня 25-35 гривен за килограмм, что по сравнению с прошлой неделей является значительным повышением. Раньше капусту можно было приобрести за 22 гривны за килограмм.

Такой рост цен обусловлен ограниченным предложением на рынке. Многие фермеры, в частности, решили удержать часть своих запасов в надежде на дальнейшее повышение цен в ближайшие недели. Эксперты отмечают, что из-за этой стратегии на рынке наблюдается дефицит товара, что также способствует росту стоимости капусты.

Ранее Politeka писала , что в 2024 году Украина столкнулась с неурожайным сезоном картофеля из-за неблагоприятных погодных условий и это привело к значительному повышению цен на этот популярный овощ, в несколько раз превышающий уровень 2023 года. По данным портала "Минфин", динамика цен на плоды картофеля свидетельствует о рекордном росте.

Также Politeka писала , что в Украине ожидается рост цен на хлебобулочные изделия, овощи и фрукты из-за значительных затрат на их производство и хранение. В то же время до конца года возможно снижение цены на сахар.

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