Висоцький підкреслив, що енергозатрати на виробництві хліба є суттєвими, адже основним джерелом енергії є електрика.

В Україні очікується зростання цін на хлібобулочні вироби, овочі та фрукти через значні витрати на їх виробництво та зберігання.

Про це зазначає перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час телемарафону "Єдині новини".

Водночас, до кінця року можливе зниження ціни на цукор.

Зниження ціни на цукор пов'язане зі збільшенням обсягів його виробництва. Постійний приріст виробництва цукру стабілізує його вартість і сприяє подальшому зниженню ціни, що є позитивним сигналом для споживачів, оскільки цукор є основним продуктом харчування. Зменшення вартості його може частково компенсувати подорожчання інших товарів.

Висоцький каже, що ціни на цукор меншою мірою залежать від енергетичних витрат у порівнянні з іншими продуктами. Це означає, що навіть при перебоях в електропостачанні вартість цукру може залишитися стабільною або зменшитися.

Ситуація з хлібобулочними виробами є складнішою. Висоцький підкреслив, що енергозатрати на виробництві хліба є суттєвими, адже основним джерелом енергії є електрика. Якщо електропостачання буде порушено, виробники можуть змушені використовувати альтернативні джерела енергії, такі як генератори, що призведе до підвищення витрат. У результаті споживачі можуть зіткнутися з ростом ціни на хліб та інші хлібобулочні вироби.

Щодо овочів і фруктів, то основна проблема виникає в їх зберіганні. Після збору врожаю його необхідно зберегти протягом року, що вимагає значних енергозатрат для підтримання належного температурного режиму в сховищах.

Якщо електропостачання залишиться стабільним, то ціни на овочі та фрукти можуть не відчути значних змін. Проте у разі перебоїв з електроенергією виробники змушені вдаватися до генераторів, що може збільшити витрати на зберігання і, відповідно, вплинути на вартість цієї продукції для споживачів.

Висоцький наголосив, що ситуація з енергопостачанням в Україні є критично важливою. У разі стабільного електропостачання суттєве підвищення ціни на продукцію не очікується, але регулярні відключення електрики та використання генераторів можуть негативно відобразитися на вартості продукції.

Останні новини України:

Нагадаємо, експерти розповіли, скільки годин взимку не буде світла

Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення

Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ