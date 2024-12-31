Синоптики предупреждают украинцев о сильном ветере западных направлений, который будет сопровождать последний день 2024 года и первые дни нового года, однако температура воздуха будет с отметкой "плюс".

Вместо традиционных зимних холодов , Украину в новогоднюю ночь и первые дни 2025 года ожидает потепление.

Как сообщила синоптикиня Наталья Диденко, 1 января в Украине температура воздуха поднимется до +4...+9 градусов, а на юге даже до +11. Прогнозируется ясная и солнечная погода без осадков.

31 декабря в Украине также будет теплым, с температурой от +2 до +5 градусов, к югу температура может достигнуть +10 градусов. В Украине будет содержаться антициклональная зона, что повлечет за собой отсутствие осадков, сообщила Диденко. В Киеве 31 декабря синоптики обещают безоблачную погоду с температурой до +3 градусов.

Однако, несмотря на солнечную и относительно теплую погоду, синоптики предупреждают о сильном ветре западных направлений, который будет сопровождать последний день 2024 и первые дни нового года. В ночь на 1 января температура будет близка к нулю, а в день 1 января потеплеет до +4…+9 градусов.

Уже 2 января потеплеет еще больше, а на западе Украины, включая Волынскую, Львовскую и Закарпатскую области, возможен небольшой дождь. Однако с 3 января в Украине снова ожидается похолодание: в большинстве регионов, кроме востока и юга, возможны мокрый снег и дождь. На севере и западе страны ночью температура опустится до -1 градуса.

Согласно прогнозам, в субботу, 4 января, морозы усилятся, и температура ночью в Киевской области может опуститься до -5 градусов. Ожидаются снегопады, но они будут незначительными.

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