Під час битви за Київ 25 лютого 2022 року загинув пілот винищувача СУ-27 полковник Олександр Оксанченко з Миргорода.

До річниці того трагічного дня донька Ганна розповіла про батька в інтерв’ю пресслужбі 831 бригади тактичної авіації.

У світі Олександра Оксанченка знають як пілота-аса, який брав участь і перемагав у міжнародних авіашоу. У 2018 році військовий льотчик пішов у відставку, але з початком російсько-української війни повернувся до служби. На другий день повномасштабного вторгнення росії він загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію.

«Він одним із перших наших героїв взяв на себе удар. Він би не покинув, не дав літати молодшим своїм учням. Він не зміг би, бо це людина не тієї душі, щоб підставити, відсидітись. Він пішов на пенсію, був цивільною людиною, але не дивлячись ні на що 24 лютого за наказом повернувся до військової частини», – розповідає донька Ганна.

Ганна розповідає, що батько був доброю, щирою та скромною людиною. Був воїном, люблячим чоловіком та опорою для дружини й дітей, встигав займатися буденними справами, працювати й допомагати своїм учням.

«Після загибелі тата я не бачила стільки чоловічих сліз. Сліз татових друзів, які не могли просто говорити й іноді зі мною поруч стояти. Вони від’їздили, просто сідали в машину, закривали дверцята й плакали», - каже вона.

Олександр Оксанченко був першим військовим льотчиком, який зміг опанувати всі фігури вищого пілотажу. Він мав свою програму, яку передав своєму учневі. Указом Президента України №78/2022 йому присвоїли звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

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