Також відомо, які документи потрібні для нарахування виплат.

В Україні уряд ухвалив рішення про виплату допомоги певним категоріям громадян, які мають особливі заслуги перед країною та брали безпосередню участь у захисті України, а також членам сімей загиблих громадян з особливими заслугами перед Україною. Таке рішення ухвалили у суді.

Окрема категорія українців отримає право на допомогу у розмірі 6700 гривень.

Як повідомляється, ці виплати нараховуватимуться особам зі званням Героя України та орденом "Золота Зірка", нагородженим орденом Богдана Хмельницького, орденом "За мужність" або орденом княгині Ольги, а також членам сімей загиблих громадян, які мали відповідні нагороди.

У постанові Кабміну зазначається, що гроші виплачуватимуть деяким категоріям громадян серед осіб, які мають особливі заслуги перед країною та брали безпосередню участь у захисті України. Також на виплати можуть розраховувати члени сімей загиблих громадян, які мають особливі заслуги перед Україною.

Які документи необхідні для нарахування виплат:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи про нагороди;

документи, що підтверджують безпосередню участь особи у захисті суверенітету та територіальної цілісності України.

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