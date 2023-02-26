В Україні уряд ухвалив рішення про виплату допомоги певним категоріям громадян, які мають особливі заслуги перед країною та брали безпосередню участь у захисті України, а також членам сімей загиблих громадян з особливими заслугами перед Україною. Таке рішення ухвалили у суді.
Окрема категорія українців отримає право на допомогу у розмірі 6700 гривень.
Як повідомляється, ці виплати нараховуватимуться особам зі званням Героя України та орденом "Золота Зірка", нагородженим орденом Богдана Хмельницького, орденом "За мужність" або орденом княгині Ольги, а також членам сімей загиблих громадян, які мали відповідні нагороди.
У постанові Кабміну зазначається, що гроші виплачуватимуть деяким категоріям громадян серед осіб, які мають особливі заслуги перед країною та брали безпосередню участь у захисті України. Також на виплати можуть розраховувати члени сімей загиблих громадян, які мають особливі заслуги перед Україною.
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Біда трапилася з Джамалою прямо перед концертом у Польщі, з'явилися кадри: чим усе закінчилося
Експерт оцінив ризик наступу на Харків, Суми, Чернігів: "Розглядають цей напрямок, як досить важливий"
"Таке забути неможливо": білорус Сморигін із "Дизель шоу" показав, як ховався з дружиною та дітьми в укритті
Зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками: "Я пам’ятаю, коли він пішов..."
Які документи необхідні для нарахування виплат:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- документи про нагороди;
- документи, що підтверджують безпосередню участь особи у захисті суверенітету та територіальної цілісності України.
Нагадаємо, в Україні планується провести перевірку пенсіонерів: хто може залишитись без довічних виплат.
Як повідомляла Politeka, вік виходу чоловіків на пенсію пропонують зменшити до 55 років: ситуація погіршується.
Також Politeka писала, що виплати для внутрішньо переміщених осіб запропонували підвищити, оскільки поточної допомоги не вистачає на життя.