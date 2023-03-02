Як повідомляє Politeka.net, розслідування велося щодо чоловіка, який фотографував і знімав відео, але зовсім не для домашнього архіву, як то кажуть.

Так, в столічній поліції розповіли, що київські слідчі разом із співробітниками СБУ викрили та затримали чоловіка, котрий надавав інформацію державі-агресору про розміщення військових об’єктів в одній із областей України.

Затримання відбулося у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час чергової спроби передати дані ворогу. Зловмисником виявився 35-річний мешканець Луганщини.

«Фігурант за винагороду 1 000 гривень погодився надавати необхідні для ворога фото та відео розміщення будівель у одному із регіонів держави», - зазначили в поліції.

Було встановлено, що підозрюваний спілкувався з «замовником» через месенджер та отримував завдання про фото та відео зйомку військових об’єктів.

Таким чином, чоловік співпрацював з ворогом, а за це отримав 1 000 гривень.

Наразі він перебуває під вартою без можливості внесення застави. Йому загрожує від восьми до дванадцяти років позбавлення волі.

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