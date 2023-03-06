Український стендап-комік Андрій Щегель, який втік до Туреччини і заявив, що співчуває тим, хто боронить Україну – але "це вибір хлопців – гинути", записав відеозвернення.

У своєму інстаграмі Щегель зазначив: «Жесть несеться. Записав пояснення», пише Politeka.net.

«Шановні брати і сестри, українці. Настав час роз’яснити, що останнім часом відбуваєтсья у публічному просторі. Шкода, що багато засобів масової інформування зацікавлені лише в клікбейтах, які породжують непорозуміння і ненависть», - вирішив Щегель почати зі звинувачень.

«Я в жодному разі не вважаю, що вибір людини саме гинути на війні і маю на увазі, що українці свідомо обирають Україну і бажання за неї боротися, що в результаті, на жаль, часом призводить до загибелі кращих її дітей», - перейшов комік до виправдовувань за свої слова.

Також артист запропонував передивитись інтерв'ю зі Скрипіним і самим зробити висновки, що його слова не містили «ані краплі зневаги».

«Я в жодному разі не зневажаю всіх українців. Останнє відео моєї емоційної і імпульсивної промови шматком викладено в інтернет і абсолютно вирваної з контексту, є лише моєю гнівною і безпорадньою реакцією на нескінченні повідомлення мені, моїм близьким і друзям з погрозами розправи і вбивством впродовж кількох діб, які просто зводять тебе з розуму», - заявив Щегель вже, ймовірно, маючи на увазі ще одну свою скандальну заяву, в якій він говорив, що всі звинувачення в його бік "ґрунтуються на самих лише заздрощах", а в України "немає шансів на цивілізоване життя".

Щегель вирішив принести свої вибачення всім, кому цей скандал «завдав страждань».

«Провокація є роботою коміка, але, на жаль, пошук ворогів і полювання на відьом вицшли за меж розумного. Я запевняю, що хотів бути з вами відвертим, бо поважаю вас…», - підкреслив Щегель, додавши, що в України є справжні вороги і це точно не він.

Додамо, що після скандалу, який вибухнув на тлі його заяв, Щегель заявив, що планує отримати "політичний притулок" у якійсь із країн і порівнянв Україну з Північною Кореєю.

Нагадаємо, в своєму скандальному інтерв’ю Щегель зізнався, що отримав вже три повістки, але виїхав з України як артист, бо має право на комфортне життя.

Щегель також додав, що вважає країну "фікцією" та не відчуває докорів сумління через те, що його співвітчизники змушені гинути на фронті.

"Я виходжу з того, що це вибір хлопців — гинути. Я щиро співчуваю кожному, хто вимушений зараз боронити Україну, бо він її любить, і щиро співчуваю Україні, що вона переживає найжахливішу трагедію у своїй історії і, мабуть, у світі зараз", — додав він.

Підкреслимо, що стендапер має офіцерське звання й придатний до військової служби. Виїхати він це зміг як "артист, який представляє країну за кордоном".

У Міністерстві культури, реагуючи на заяву артиста, заявили, що вони сприяють виїздам різних митців, творців, художників, артистів, музикантів, журналістів тощо, які свідомі своєї справи та громадянської позиції, але через подібні випадки, як з Андрієм Щегелем, ситуація для тих, хто дійсно боронить Україну та веде боротьбу на культурному фронті, ускладнюється.