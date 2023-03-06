Українці, які мають заборгованість за комунальні послуги, можуть отримати субсидію.

Українці, які мають заборгованість за комунальні послуги, можуть отримати субсидію уклавши договір про реструктуризацію боргу. Київська міська державна адміністрація повідомила, що договір про реструктуризацію можна укласти через "Центр комунального сервісу".

Необхідні документи для цього включають:

паспорт громадянина або ID-картку з випискою з Єдиного державного демографічного реєстру,

картку платника податків PHOKПП (якщо ID-карта відсутня),

документ, що підтверджує право власності на житлові приміщення чи квартири,

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності,

довіреність представника та його паспорт (якщо договір укладає представник).

Договір про реструктуризацію можна укласти онлайн через Telegram чи Facebook.

Перед підписанням договору буде проведено актуалізацію, звірку суми боргу, платежу, показання лічильників та зроблено коригування, а також погоджено період розстрочення та розмір обов'язкового платежу, зазначають у КМДА.

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