На Закарпатті показали жахливі наслідки ямкового ремонту, який проводився у минулому році.

Як повідомляє видання "Новини Закарпаття", йдеться про Ракошинську громаду Мукачівського району, де замовником робіт була Служба місцевих доріг Закарпатської області.



Поки не відомо, хто виконував роботи і хто понесе відповідальність за якість робіт.





Зазначається, що в останні роки на Закарпатті з’явилися дійсно дороги, які відповідають світовим стандартам, які не затратні в експлуатації та прослужать багато років.

"Схоже, що комусь ймовірно вигідніше «закопувати» народні гроші в ями кожного року, як будувати якісно", - йдеться у повідомленні.

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