Парамедик Катерина Поліщук із позивним "Пташка" поділилася фактами зі своєї біографії і звернулася з незвичним проханням.
Так, Катерина зізналася, що представникам преси нерідко вдається написати її біографію так, що в ній не буде «жодного речення» саме про неї.
За словами «Пташки», вона на фронті з весни 2021 року, а не з 24 лютого.
«Потрапила в госпіталь з пораненнями середньої складності та змушена була залишитись у ролі медсестри на період двох місяців, через паралізовану повністю праву руку та поранені ноги і ліву (не поїхала в Маріуполь працювати в шпиталі)», - розповіла Катерина про себе.
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Також «Пташка» пояснила, що після коледжу вона рік прожила в Києві, а не переїжджала в Маріуполь.
«Завжди мріяла захищати свою державу, а не марила великою сценою», - розповіла Катерина ще один факт про себе.
Крім того, Поліщук підкреслила, що вона доброволець:
«Не з Азову, НГУ, ЗСУ, просто доброволець. З березня взагалі нікому не підпорядкований».
«Пташка» також звернулася з проханням не використовувати фемінітиви.
«Бойовий парамедик-доброволець (поважаю правила української мови та вибір кожного, разом з чим прошу не вживати фемінітиви до слів «медик», «парамедик», «воїн», «боєць» до мене)».
Дівчина також просить нічого про неї не вигадувати і не брати інформацію з неперевірених джерел, наприклад Вікіпедії.
«Хотіли зробити як краще, а зробили як завжди», - додала парамедик.
Нагадаємо, раніше "Пташка" розповіла про своє відношення до свята 8 Березня.
Крім того, Politeka.net писала, що "Пташка" розповіла про своє важливе рішення, яке змінило її долю.
Також Катерина Поліщук розповідала про своє життя після полону.