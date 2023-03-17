Про попередні висновки слідства відносно закупівель «швидких» повідомили в Офісі Генерального прокурора, пише Politeka.net.
Так, за даними слідства, упродовж 2021 року між державним підприємством та переможцем публічних закупівель, у тому числі і за спрощеною процедурою, були укладені договори загальною сумою 1,3 млрд грн.
Відповідно до них, розповыли в прокуратуры, підрядник повинен був поставити 815 автомобілів швидкої допомоги у чітко визначені терміни – 15 та 28 грудня 2021 року.
При чому у договорах чітко зазначалося про відповідальність у разі порушення строків поставки – накладення штрафних санкцій та пені.
Замовник одразу здійснив на рахунки підрядника 100% передоплату.
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«Уклавши неодноразово відповідні додаткові угоди, замовник офіційно пролонговував поставки. Таким чином постачальнику вдавалося уникнути будь-яких санкцій, а замовнику їх не застосовувати», - розповіли в прокуратурі попередні висновки слідства.
Станом на січень 2023 року виконані поставки в повному обсязі лише по чотирьох угодах – це 97 авто на суму 211,7 млн грн, по семи – пролонговані до квітня 2023 року, ще сім договорів розірвані.
Слідство продовжується, за місцем мешкання керівника та власника товариства-постачальника та в офісних приміщеннях, у тому числі замовника, проведено обшуки.
«Крадуть , крадуть..... С…., коли ж подавляться», - коментують у Facebook інформацію про черговий обман.
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