Нова трагедія, яка є відлунням війни, сталася на Київщині.

Вдень 17 березня на Фастівщині Київської області пролунав вибух, пише Politeka.net.

«21 - річному хлопцю вибухом рознесло ліву руку. Мати потерпілого почула як граната розірвалась, зайшла в кімнату, побачила скривавленого сина і пошкоджені меблі», - розповів подробиці нещастя начальник поліції Київської області Андрій Небитов.

За його словами, причиною вибуху стала граната.

Хлопець, знайшовши вибуховий пристрій, приніс його додому.

«На місці події поліцейські Київщини вже виявили чеку. Слідчі дії тривають. Вкотре наголошую, що легковажність із вибухонебезпечними предметами може коштувати життя. Якщо ви знайшли щось підозріле, одразу повідомляйте до поліції», - закликав Небитов українців.

Тим часом стало відомо про вибух на Чернігівщині. Він стався зранку 17 березня.

«Сьогодні близько 10 ранку на вибуховому пристрої підірвався трактор! Ймовірно це була протитанкова міна, поряд виявили ще одну. Водія госпіталізовано. Інцидент стався в Іванівській громаді», - повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Наразі на місці працює ДСНС.

Також Чаус підкреслив, що на сьогодні в області вже виявлено та знешкоджено понад 50 тисяч вибухонебезпечних предметів. Однак, враховуючи те, що ворог був на 2/3 території області, таких «сюрпризів» ще є багато.

«Будьте пильні: не з’їжджайте з дороги; не пересувайтеся необстеженою територією, особливо якщо на ній велися бої», - закликають українців.

Крім того, стало відомо, що на Київщині під Гостомелем виявили протитанкову міну. На місці працюють правоохоронці та працівники ДСНС.

Поліцейські закликають бути обережними в період весняно-польових робіт та планування відпочинку на природі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про потужну пожежу під Києвом.

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