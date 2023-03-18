Вони платили за газ, якого насправді не отримували, але використали державне блакитне паливо.

Схему розкрадання державного блакитного палива на мільярди гривень із НАК "Нафтогаз України" було викрито Службою безпеки України (СБУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ). Про це СБУ проінформували на сторінці у Телеграм-каналі.

Як з'ясувалося, до 16 регіональних газових компаній (у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Івано-Франківській областях), пов'язаних з українським олігархом, причетний топ-менеджмент.

Вони платили за газ, який насправді не отримували, але використовували державне блакитне паливо, яке було в газотранспортній системі.

Ці дії завдали збитків державі на 3,5 млрд грн лише у 2021 році. Інша частина схеми полягала в тому, що облгази отримували сплату за тарифами від клієнтів, але отримані гроші використовували не для купівлі газу. Ці кошти перераховувалися підконтрольним комерційним структурам для незаконного виведення тінь.

При цьому облгази продовжували використовувати запаси державної газотранспортної системи, збільшуючи тим самим свою заборгованість перед Нафтогазом.

Надалі організатори схеми намагалися списати штучну заборгованість за рахунок бюджетних коштів. Правоохоронці проводять обшуки у офісних приміщеннях облгазів.

Для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності йде досудове розслідування за статтями Кримінального кодексу України про присвоєння та розтрату майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків та обов'язкових платежів.

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