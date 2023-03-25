Марк Фейгін в інтерв'ю youtube-каналу " Politeka онлайн" припустив, чи може Росія застосувати ядерну зброю.

Нещодавно заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив про готовність до ядерного удару по території України, який нібито може статися, якщо ЗСУ намагатимуться деокупувати Крим.

Також він " налякав " відповіддю на арешт російського диктатора Путіна в Німеччині після видачі судом Гааги відповідного ордера, стане ракетний удар по Бундестагу та Офісу канцлера ФРН Олафа Шольца.

Марк Фейгін вважає, що наслідки ядерного удару по території України, навіть тактичного, позначаться не лише на Москві, а й на Пекіні.

"Не застосують, тому що тепер потрібно дозвіл у Пекіна питати. Пекін тепер вирішує, кнопка тепер не тільки у Москви, а й у Пекіна. Тому що наслідки цієї дії позначаться і на Пекіні теж. Тепер все по-іншому, тепер ви в парі ", - заявив Фейгін.

Крім того, він звернув увагу, що "лякає" ядерною зброєю людина, яка не має жодних серйозних повноважень.

"Тому я думаю, оскільки Медведєв фігура ексцентрична, видно, справді алкоголік, і людина, яка не має ні ваги, ні статусу - вона може говорити все, що завгодно. Можливо, вирішили перевірити реакції, я цього не виключаю. Але біда полягає і Медведєва та осіб в оточенні Путіна, що вони самі здали частину свого суверенітету на користь Пекіна. Тому застосування ядерної зброї це виключно правознавство, зокрема й Пекіна", - вважає Марк Фейгін.

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