Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів від чого залежатимуть успіх чи провал контрнаступу ЗСУ.

У передачі на каналі Калібр він висловив свою думку про цілі наступальної операції України.

«Навряд грамотно спланована українська наступальна операція може бути провалена. Досі жодних великих помилок українське командування не

допускало. Але річ у тому, що ми називаємо успіхом. Я прихильник того, щоб у цій війні на виснаження в основному основною метою наступальної операції було не заняття території, а знищення, військове виснаження противника. Я вважаю, що треба врахувати попередній досвід наступальних операцій та досягти повного успіху”, - сказав Рустамзаде.

Також, на його думку, не потрібно поспішати з початком контрнаступу. Тому він позитивно сприйняв заяви Президента України Володимира Зеленського, який заявив, що не може розпочати контрнаступ, оскільки зброї та боєприпасів для цього зараз недостатньо.

“Дуже мудрий крок. Зеленський заявив, що Україна не може розпочати контрнаступ.

Він пояснив це тим, що Київ очікує на постачання танків, артилерії та американських РСЗВ”, - написав Рустамзаде.

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