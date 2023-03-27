Кохана загиблого Дмитра Коцюбайла опублікувала зворушливий кадр, від якого щемить серце, пише Politeka.net.
На ньому Аліна Михайлова у вишиванці щасливо посміхається. Її Дмитро поруч, стоїть за спиною, його обличчя у сонячних променях усміхнене і теж щасливе.
«Життя», - прокоментувала фото Аліна.
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У коментарях до знімка підписники Аліни і користувачі соцмереж висловлюють дівчині співчуття, закликають триматися і вірити у те, що вона ще буде щасливою.
«Тільки час дозволить трошки видихнути. Нам чужим болить, тож уявляю як Вам важко»,
«Я тобі раніше заздрив по-хорошому, а тепер співчуваю. Тримайся»,
«Скільки емоцій на цьому фото. З кожним таким фото лиш більше болить»,
«Тепер все так, як на фото. Він за вашою спиною завжди буде вас охороняти»,
«Скільки радощів на фото, і скільки болю в душі, від розуміння… сил Вам, Аліно»,
«Нестерпний біль. Хочеться кричати, але цим не допоможеш і незцілиш рану»,
«От саме такий як на світлині він завжди поруч з вами»,
«Як же боляче за вас».
Нагадаємо, наречена легендарного Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі» важко переживає загибель коханого, якого не стало 7 березня.
Аліна зізнавалася, що ніколи не зможе повірити, що вони більше не зустрінуться.
В останюю путь українського Героя проводжали тисячі людей.