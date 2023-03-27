Кохана загиблого Дмитра Коцюбайла опублікувала зворушливий кадр, від якого щемить серце, пише Politeka.net.

На ньому Аліна Михайлова у вишиванці щасливо посміхається. Її Дмитро поруч, стоїть за спиною, його обличчя у сонячних променях усміхнене і теж щасливе.

«Життя», - прокоментувала фото Аліна.

У коментарях до знімка підписники Аліни і користувачі соцмереж висловлюють дівчині співчуття, закликають триматися і вірити у те, що вона ще буде щасливою.

«Тільки час дозволить трошки видихнути. Нам чужим болить, тож уявляю як Вам важко»,

«Я тобі раніше заздрив по-хорошому, а тепер співчуваю. Тримайся»,

«Скільки емоцій на цьому фото. З кожним таким фото лиш більше болить»,

«Тепер все так, як на фото. Він за вашою спиною завжди буде вас охороняти»,

«Скільки радощів на фото, і скільки болю в душі, від розуміння… сил Вам, Аліно»,

«Нестерпний біль. Хочеться кричати, але цим не допоможеш і незцілиш рану»,

«От саме такий як на світлині він завжди поруч з вами»,

«Як же боляче за вас».

Нагадаємо, наречена легендарного Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі» важко переживає загибель коханого, якого не стало 7 березня.

Аліна зізнавалася, що ніколи не зможе повірити, що вони більше не зустрінуться.

В останюю путь українського Героя проводжали тисячі людей.

Раніше свідки загибелі Дмитра розповіли, як це сталося.