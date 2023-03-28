Нові відключення електроенергії: "Укренерго" зробило термінове попередження

У багатьох областях України є значні знеструмлення споживачів.

Про це, як пише Politeka.net повідомили в Укренерго.

Згідно з новими даними, внаслідок негоди, а саме штормового вітру, сніга з дощем, та пошкодження у мережах операторів систем розподілу є значні знеструмлення споживачів у 8-ми областях на заході та півдні України.

Це Волинська, Львівська, Закарпатська, Рівненська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька та Одеська області).

В Укренерго підкреслили, що ремонтні бригади працюють над усуненням пошкодження та відновленням електропостачання.

Що ж до ситуації з генерацією, то в Укренерго запевняють, що виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Також триває незначний імпорт електроенергії.

Втім, у Житомирській області через значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, застосовуються обмеження споживання.

«В інших регіонах обмежень у мережах «Укренерго», які б призводили до необхідності обмеження споживання, немає. Складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує мережі», - повідомили енергетики.

Зокрема, вчора внаслідок російських обстрілів пошкоджені мережі операторів системи розподілу у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.

Додамо, раніше в ДТЕК повідомили, що йде ліквідація наслідків негоди на Одещині.

«Наразі 11 аварійних бригад працюють над відновленням електропостачання для жителів Одеської області. Станом на 10:00 через негоду без світла залишилось 28 населених пунктів. Найбільше постраждав Одеський та Білгород-Дністровський райони», - зазначили в ДТЕК.

Українцям, у яких зникло світло, в ДТЕК радять звертатись до них у приватні повідомлення на сторінці у Facebook або дзвонити у кол-центр.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що на Україну насуваєтсья негода.

Також повідомлялось, що росіяни вдарили по житловим будинкам авіабомбою.