На сайті "Приватбанку" з'явилася інформація про те, що перший український пенсіонер уже отримав виплату.

Ним виявився військовий пенсіонер Державної прикордонної служби із Могилів-Подільського Юрій Мазур.

Один із переможців конкурсу розповів, на що витратить гроші.

"Я на власному досвіді знаю, як там, бо сам учасник бойових дій. У мене багато друзів там лишилося, тому половина суми піде на допомогу нашим військовим, а половина на сім'ю", - каже Юрій.

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У Приватбанку додали, що розіграш триватиме до 15 травня і залишилося лише 2 місця.

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Як взяти участь та отримати до пенсії додатково 20 тисяч гривень, розповіли у прес-службі Приватбанку.

Для цього, щоб отримати гроші, необхідно бути старше 18 років. отримувати військову пенсію через ПриватБанк

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Участь у акції автоматична. Якщо пощастить – щасливчику видадуть разову виплату до пенсії у розмірі 20 000 гривень.

Нагадаємо, клієнтка ПриватБанку зникла заощадження, її заявку ігнорують.

Також повідомлялося, що Приватбанк запустив нову важливу послугу – як українцям отримати додаткові кошти.

Крім того, Politeka.net писала, що українців попередили про підлих схем аферистів.