У Приватбанку розповіли, як можна отримати 20 тисяч гривень до пенсії.

На сайті "Приватбанку" з'явилася інформація про те, що перший український пенсіонер уже отримав виплату.

Ним виявився військовий пенсіонер Державної прикордонної служби із Могилів-Подільського Юрій Мазур.

Один із переможців конкурсу розповів, на що витратить гроші.

"Я на власному досвіді знаю, як там, бо сам учасник бойових дій. У мене багато друзів там лишилося, тому половина суми піде на допомогу нашим військовим, а половина на сім'ю", - каже Юрій.

У Приватбанку додали, що розіграш триватиме до 15 травня і залишилося лише 2 місця.

Як взяти участь та отримати до пенсії додатково 20 тисяч гривень, розповіли у прес-службі Приватбанку.

Для цього, щоб отримати гроші, необхідно бути старше 18 років. отримувати військову пенсію через ПриватБанк

Участь у акції автоматична. Якщо пощастить – щасливчику видадуть разову виплату до пенсії у розмірі 20 000 гривень.

Нагадаємо, клієнтка ПриватБанку зникла заощадження, її заявку ігнорують.

Також повідомлялося, що Приватбанк запустив нову важливу послугу – як українцям отримати додаткові кошти.

Крім того, Politeka.net писала, що українців попередили про підлих схем аферистів.