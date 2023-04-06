За інформацією Politeka, про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, наразі генерація із запасом має необхідні обсяги потужності, щоб повністю забезпечити потреби споживачів електроенергії в Україні.
Сьогодні, у четвер, 6 квітня, генерація електроенергії повністю забезпечує потреби українських споживачів.
Проте через негоду у Чернівецькій та Івано-Франківській областях сталося аварійне відключення близько 5 тисяч українських споживачів.
Також міністр Герман Галущенко додав, що за останню добу було відновлено електропостачання близько 15 тисяч споживачів на Донеччині.
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Раніше "Укренерго" звернулося до українців із проханням зменшити споживання електроенергії. Не включати одночасно кілька потужних приладів із високим енергоспоживанням. Намагатись використовувати їх по черзі, щоб знизити навантаження на систему.
За даними «Укренерго», зараз складна ситуація з електропостачанням залишається в населених пунктах, які знаходяться поряд з лінією фронту. Через постійні обстріли окупантами там регулярно трапляються аварії та пошкодження мережі.
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Також нагадаємо про новий удар стихії – машини застрягли у кучугурах, почалися аварійні відключення електроенергії.
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