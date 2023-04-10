Ціни у супермаркетах зростають на очах. Наприклад, у квітні знову піднялася вартість яблук.

За даними порталу Мінфін, українські яблука в середньому пропонують по 17,60 гривні за кілограм. Наприклад, у березні ціна була нижчою – 15,91 гривні за кіло. Ціни на яблука варіюються від 15,90 до 19,69 гривні за кілограм, все залежить від супермаркету.

Подорожчання торкнулося яблук сорту "Айдаред" - цінник вже 21,95 гривні за кіло. Минулого року середня ціна була на рівні 20,97 гривні за кілограм.

Зазнаимо, що ціни на яблука в Україні летять вгору з початку 2023 року, тобто вже 4-й місяць поспіль. У першому місяці цього року українські яблука в середньому продавали по 11,83 гривні за кіло, а "Айдаред" – 16,06 гривні за кілограм.

Нагадаємо, за кілограм паски треба буде віддати близько 170 гривень. В Інституті аграрної економіки повідомили, що причина у подорожчанні яєць, продукт за рік злетів у ціні практично на 100%.

Крім того, в Україні хочуть знизити ціни на молочні продукти. У Верховній Раді зареєстровано законопроект №9161, в якому пропонується знизити ціни на молоко та молочні продукти.

Відзначимо, що дозволити собі петрушку або кріп стає все складніше, оскільки цінники все вище.

Нагадаємо, що популярний овощ здорощає ще більше, невтішний прогноз.

Також Politeka писала, що оновлені ціни на "стратегічні" продукти вдарять по гаманцях.