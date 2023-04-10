Українці почали отримувати незвичайні повідомлення. Їм надходять сповіщення від служби газу щодо закриття розрахункового періоду.
Про це стало відомо з повідомлення служби 104.ua на сторінці у Facebook.
Пояснюється, що ніяких проблем немає. Навпаки, служба 104.ua акцентує, що таке сповіщання продиктоване лише турботою про клієнта.
Таке повідомлення клієнт може отримувати у двох ситуаціях:
- у разі, якщо співробіник облгазу зняв контрольні показання газового лічильника;
- а також якщо клієнт сам передав показання лічильника або це зробив хтось із його близьких
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"Якщо система стверджує, що "Розрахунковий період закрито", у вас немає причин для переживань. Ми про все попіклувалися та вже опрацювали ваші показання", - відзначили у службі 104.ua.
Однак, якщо навіть клієнт не надіслав вчасно показання лічильника, то все одно за газ він буде змушений заплатити. В такому випадку обсяг споживання порахує облгаз самосійно, виходячи зі своїх розрахункових методик.
І в такому разі цей обсяг може виявитись істотно вищим за реальний. Саме тому надзвичайно важливо передавати дані газового лічильника на початку кожного місяця – до 5-го числа. Тоді плата за спожитий газ нараховуватиметься правильно.
Нагадаємо, у "Нафтогазі" попередили українців про важливі зміни.
Також повідомлялось про тарифи за газ у квітні.
Крім того, Politeka.net писала, що клієнт відмовився платити за газ через зайві цифри у рахунку.