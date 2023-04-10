З’явилася важлива інформація для українців, які готуються до участі в національному мультипредметному тесті.

Реєстрація на НМТ-2023, нагадаємо, триватиме до 3 травня 2023-го року. Однак, багато українців, які зараз знаходяться за кордоном зіткнулися з проблемами.

Тож Міністерству освіти і науки України довелося реагувати терміново.

Так, повідомляється, що було розширено перелік міст/країн для НМТ-2023 за кордоном.

«Нині передбачено, що тимчасові екзаменаційні центри будуть створені у 41 місті 24 країн. Перелік країн та міст доступний на сайті УЦОЯО. Якщо ви вже створили персональний кабінет і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер з’явилася більш зручна локація, — після отримання сертифіката учасника до 7 травня можете змінити реєстраційні дані», - йдеться у повідомленні про зміни.

У деяких містах/країнах тестування буде проведено тільки під час додаткової сесії.

«Радимо не зволікати з реєстрацією», - звернулися у Міносвіти до українців.

Додамо, раніше стало відомо, що за перші чотири дні реєстрації для участі в НМТ надійшло заявок від понад 7000 осіб, які хочуть складати тест за кордоном.

Також було створено майже 54 000 персональних кабінетів; 14 000 абітурієнтів отримали повідомлення про успішну реєстрацію і можливість сформувати сертифікат НМТ 2023 року.

До 7 травня в персональному кабінеті вступник / вступниця матиме змогу змінити навчальний предмет додаткового блоку, з якого він / вона бажає пройти тестування, чи населений пункт в Україні або за кордоном, де перебуватиме в дні проведення НМТ, чи вказати на потребу в проходженні НМТ під час додаткової сесії.

Підкреслимо, що у кожному місті для НМТ-2023 за кордоном, є квота. Українцям, які зіткнулися з такою проблемою, доведеться, обирати інше місто.

«Дитина перебуває за кордоном, у Польщі (місто Краків), при реєстрації їй вибило, що немає місця? Що робити?», - поскражилась жінка у соцмережах.

Їй відповіли, що треба шукати інше місто:

«Це означає, що квота у Кракові вичерпана. Треба обирати інший населений пункт для проходження НМТ».

Українці також повідомляють, що в Польщі виділили для НМТ-2023 дуже мало місць:

«Місць виділили всього 1800 при самій більшій кількості перебуваючих в країні українців. У Вроцлаві теж нема місць. Зареєструвалися у Бидгощі».

Нагадаємо, українці масово повідомляють про проблеми при реєстрації на НМТ-2023.

Також раніше повідомлялось про скасування ЗНО та нові правила вступу до університетів, що потрібно знати абітурієнтам про НМТ-2023.

Крім того, Politeka.net писала, що українець відмовився платити за "коммуналку" через зайві цифри в рахунку.